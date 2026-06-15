Finski stoper ostvario transfer u La Ligu, Istra se emotivno oprostila od njega

Koski je u Istru stigao u prosincu 2023. godine te je u zeleno-žutom dresu upisao 67 nastupa, tijekom kojih se prometnuo u jednog od najvažnijih igrača obrane. Drugi dio prošle sezone već je proveo na posudbi u Alavésu, koji je sada aktivirao trajni transfer i doveo ga u svoje redove.

Ovaj posao ima i dodatnu pozadinu jer su Istra 1961 i Alavés dio Grupacije Baskonia, što je zasigurno olakšalo realizaciju transfera između dvaju klubova.

Iz pulskog kluba od Koskija su se oprostili emotivnom porukom, istaknuvši kako je osim kvalitetnim igrama ostavio trag i svojim karakterom te pozitivnom energijom u svlačionici. Navijači će ga pamtiti i po tome što je naučio pjevati “Noći istarske” kako bi zajedno s njima slavio pobjede na Drosini, a iz Istre su mu poželjeli puno sreće u nastavku karijere uz poruku da će zauvijek ostati dio zeleno-žute obitelji.