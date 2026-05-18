Fabrizio Romano: Pao je dogovor Mourinha i Reala, čeka se samo potpis

AP Photo/Pedro Rocha via Guliver Images

Ako je suditi prema najpoznatijem nogometnom insajderu na svijetu Fabriziju Romanu, sve je dogovoreno - Jose Mourinho ponovno postaje trener Real Madrida!

“Svi su uvjeti verbalno dogovoreni između Josea Mourinha i Real Madrida. Čeka se samo potpis svih dokumenata”, otkriva Fabrizio Romano na X-u (ex Twitter).

“Inicijalni je plan dvogodišnji ugovor, a Mourinho će otputovati u Madrid nakon utakmice Real – Athletic Bilbao. Special One se vraća.”

Već se neko vrijeme pisalo kako bi se Mourinho mogao vratiti na Bernabeu, a sada je sve i potvrđeno. Alvaro Arbeloa nakon sezone za zaborav, dakle, odlazi s klupe, a Mourinho će postati već četvrti trener Reala u zadnjih godinu dana – nakon Ancelottija, Xabija Alonsa te sada Arbeloe.

Portugalski stručnjak i jedan od najvećih trenera svih vremena, u Real se vraća nakon što je u razdoblju od 2010. do 2013. godine osvojio La Ligu, Kup kralja i španjolski Superkup.

Od tada je vodio Chelsea, Manchester United, Tottenham, Romu, Fenerbahče i ove sezone Benficu.