ESPN: Real Madrid je bio jako blizu da dovede Vuškovića iz Hajduka

Real Madrid je bio jako blizu da dovede Vuškovića iz Hajduka

Kraljevi su htjeli dovesti talentiranog hrvatskog stopera.

ESPN sada donosi informaciju kako je Luka Vušković zamalo iz Hajduka otišao u Real Madrid. No, do tog transfera nije došlo pa je danas 19-godišnji stoper pod ugovorom s Tottenhamom. Londonski klub platio je 11 milijuna eura i tako učinio Vuškovića najskupljim igračem u povijesti Hajduka.

Nakon 11 nastupa i jednog gola za prvu momčad Hajduka, Tottenham je Vuškovića slao na posudbe u poljski Radomiak i belgijski Westerlo. Prošloga ljeta bio je na pripremama s londonskim klubom, koji ga je potom poslao na posudbu u HSV. Sada je tamo postao ključni igrač i jedan od najboljih braniča Bundeslige. Upisao je 24 nastupa, zabio pet golova, a triput je već bio proglašen najboljim mladim igračem mjeseca.

Ugovor s Tottenhamom vrijedi mu do 2030. godine.

