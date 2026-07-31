Engleski insajder: Arsenal vjeruje u potpis Viniciusa ako Brazilac odbije Real

Podijeli :

AP Photo/Rebecca Blackwell via Guliver Image

Dugo već traje drama oko Viniciusa Juniora i njegovo mogućeg novog ugovora u Real Madridu.

Brazilac je ušao u posljednju godinu ugovora te je nekoliko ponuda Real Madrida već odbio. Vinicius želi veće uvjete, a kako neki insajderi govore, razlika u ciframa je sedmoznamenkasta pa novi ugovor nije toliko izgledan.

Španjolska Marca čak je napisala da je Real Madrid poslao posljednju ponudu Viniciusu te da nakon nje više neće poboljšavati uvjete. To znači da bi, ako odbije tu ponudu, Brazilac bio slobodan potražiti novi klub jer ga Los Blancosi ne žele izgubiti bez odštete.

Tu se u priču uključuje Arsenal, aktualni prvak Premier lige, koji već neko vrijeme priprema teren za Viniciusa. Mnogi su istaknuli kako Topnicima financije nisu problem, a Sami Mokbel, novinar BBC-a, naglasio je da je Arsenal optimističan oko tog transfera.

Rekao je kako u klubu vjeruju da bi Brazilac bio otvoren za dolazak u Arsenal ako bi odbio posljednju ponudu Reala.

Arsenal bi za dovođenje Viniciusa najvjerojatnije trebao srušiti britanski rekord za transfere te bi mu trebao ponuditi najveću plaću u klupskoj povijesti.