Engleski drugoligaš otkazao prijateljsku s Barcelonom jer nema dovoljno igrača

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Španjolski prvak Barcelona odrađuje svoje pripreme u Velikoj Britaniji pa su prije nekoliko dana u Birminghamu remizirali s 2:2 protiv istoimenog kluba. Nije to Kataloncima trebala biti jedina prijateljska jer su u ponedjeljak imali zakazan susret iza zatvorenih vrata s drugoligašem Preston North Endom.

Međutim, kako javljaju brojni mediji, taj susret će se otkazati, a razlog za to je potpuno bizaran.

Naime, Preston North End navodno nema dovoljan broj igrača za prijateljsku utakmicu sa španjolskim prvakom te su primorani otkazati susret s Barcelonom.

Prestonu je to trebala biti posljednja pripremna utakmica pred početak sezone jer osmog kolovoza imaju domaći susret prvog kola EFL Cupa s Huddersfieldom, a tjedan dana kasnije počinje i sezona u Championshipu.

Barcelona će tako sljedeću pripremnu utakmicu odigrati s Nottingham Forestom osmog kolovoza, a do početka La Lige imat će oglede s Udineseom i egipatskim Al Ahlyjem.