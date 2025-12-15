Dva Hrvata u Španjolskoj ostala bez trenera

Podijeli :

Foto: Real Valladolid

Španjolski drugoligaš Valladolid, za koji igraju hrvatski nogometaši Stipe Biuk i Stanko Jurić, otpustio je u ponedjeljak trenera Guillerma Almadu nakon što se saznalo da razmišlja o prelasku u Oviedo.

Prvoligaš Oviedo, u čijim je redovima bivši hrvatski reprezentativac Josip Brekalo, dan ranije je dao otkaz svom treneru nakon poraza 0-4 od Seville.

“Primili smo poziv iz Ovieda s upitom o Almadinim uslugama”, izjavio je Valladolidov dopredsjednik Gabriel Solares na konferenciji za medije.

“U početku nam se to činilo nemogućim, ali razgovarali smo s Almadom koji nam je rekao da bi volio saslušati Oviedo. Ova institucija je veća od bilo koje osobe i za mene je od tog trenutka on prestao biti naš trener. Više nije dio kluba jer Real Valladolid ne može dopustiti da itko ima sumnje ili interes da bude negdje drugdje”, dodao je.

Almada, 56-godišnji urugvajski trener, došao je u Valladolid ljetos nakon posla u meksičkoj Pachuci. To mu je bio prvi angažman u Europi.

Oviedo, predzadnja momčad prve lige, još uvijek nije izvijestio je li Almada njegov novi trener. Klub je u nedjelju smijenio trenera Luisa Carriona koji je ondje bio samo dva mjeseca tijekom kojih je upisao četiri poraza i četiri remija.

Oko 200 navijača Ovieda prosvjedovalo je u nedjelju ispred klupskih prostorija zbog loših rezultata, a pljeskali su samo igračima iz podmlatka dok su izlazili. Oviedo se ljetos vratio u Primeru nakon 24-godišnjeg izbivanja.

U prvu ligu se, pak, želi vratiti Valladolid nakon ljetošnjeg ispadanja. Trenutno zauzima deseto mjesto i zaostaje dvanaest bodova za vodećim Racingom iz Santandera.

“Tražimo novog trenera. Guillermo Almada jest sjajan trener, ali on je donio svoju odluku”, rekao je Solares.

Bivši Hajdukovi igrači Biuk (22) i Jurić (29) standardni su Valladolidovi prvotimci. Krilni Biuk, koji je lani bio na posudbi u Splitu, ove sezone je nastupio u 18 utakmica tijekom kojih je upisao četiri asistencije. Vezni nogometaš Jurić igrao je lani u Primeri za Valladolid, a ostao je ondje nakon ispadanja u niži rang. Kapetan je momčadi te je upisao 17 nastupa ove sezone.

“Preostala su još 24 kola tijekom kojih ćemo ostaviti dušu na terenu kako bismo se vratili u prvu ligu”, poručio je dopredsjednik Solares.