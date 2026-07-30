Drama u La Ligi: Atletico prijavio Barcelonu, a Katalonci neće ostati dužni

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AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Atlético Madrid službeno je prijavio Barcelonu Španjolskom nogometnom savezu (RFEF) zbog, kako navode, neetičnog i nepropisnog pristupa njihovu napadaču Juliánu Álvarezu.

Argentinski reprezentativac ima važeći ugovor s Atléticom do 2030. godine, no tijekom Svjetskog prvenstva javno je dao naslutiti da želi promijeniti sredinu. To je pokrenulo lavinu reakcija i pravu bitku španjolskih velikana za njegov potpis.

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Kako navodi The Athletic, Barcelona je u svibnju započela pregovore i pripremala službenu ponudu tešku 100 milijuna eura.

Reakcija s Metropolitana bila je žestoka i neuobičajena — Atlético je sljedeći dan na društvenim mrežama objavio seriju lažnih vijesti o transferima uz poruku: “Ne vjerujte svemu što vidite, pogotovo ako je povezano s Barçom.”

Unatoč tome, Álvarez je ostao prva želja Katalonaca, a Barcelona ne planira ostati dužna za potez Atletica i već sada sprema žalbu na prijavu Savezu.

U utrku se u međuvremenu uključio i Real Madrid. Kraljevski klub poslao je službenu ponudu od nevjerojatnih 150 milijuna eura, što su potvrdila oba kluba.

Međutim, čelnici Atlética glatko su odbili ponudu gradskog rivala, a izvori iz kluba neslužbeno navode kako su smatrali da ponuda Reala “nije bila iskrena”, već samo pokušaj destabilizacije.

Sjajni 26-godišnji napadač stigao je na Metropolitano u ljeto 2024. godine iz Manchester Cityja u poslu vrijednom do 95 milijuna eura.