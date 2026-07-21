Donio je Španjolskoj titulu svjetskih prvaka, a sada iz Barcelone prelazi u Real?

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Guliver

Kraljevski klub planira zadati žestok udarac najljućem rivalu te u svoje redove dovesti junaka Svjetskog prvenstva, no u utrci za njegov potpis nalazi se i europski gigant.

Kako prenosi francuski L’Équipe, Real Madrid ponovno je pokazao snažan interes za napadača Barcelone Ferrana Torresa (26), i to nakon njegove ključne uloge u osvajanju naslova svjetskog prvaka sa Španjolskom.

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Torres je bio strijelac odlučujućeg pogotka u finalu protiv Argentine (1:0), čime je preko noći postao jedna od najtraženijih meta ljetnog prijelaznog roka.

Uprava Madriđana pozorno prati razvoj situacije oko 26-godišnjeg napadača. Los Blancosi prate Torresa još od njegovih ranih dana u Valenciji, kada su ga pokušali dovesti prije nego što se odlučio za odlazak u Manchester City, no situacija se u međuvremenu drastično promijenila.

Unatoč tome što mu ugovor s Kataloncima vrijedi do 2027. godine, njegova budućnost na Camp Nouu pod velikim je znakom pitanja. Zbog narušene komunikacije sa sportskim sektorom Barcelone u posljednjim mjesecima, vrata njegovu odlasku širom su otvorena. Španjolski bi reprezentativac mogao napustiti klub već u ovom prijelaznom roku za skromno obeštećenje ili pak otići potpuno besplatno sljedećeg ljeta po isteku ugovora.

Sve su opcije i dalje na stolu. Prije početka Mundijala u SAD-u, Barcelona je postavila cijenu od oko 50 milijuna eura, no njegov povijesni pogodak u finalu izazvao je podigao njegovu vrijednost. Čak su se ponovno rasplamsale i priče o potencijalnom novom ugovoru.

Dodatni razlog za prodaju leži u činjenici da Barcelona mora napuniti klupsku blagajnu kako bi financirala dovođenje primarne mete u prijelaznom roku, Juliána Álvareza (26) iz Atletica, što bi moglo znatno olakšati Torresov put prema Madridu. Ipak, realizacija ovakvog posla između dva ljuta rivala i dalje djeluje teško ostvariva.

Međutim, L’Équipe napominje kako Real nije jedini interesent. Najozbiljniji takmac za potpis španjolskog reprezentativca jest Paris Saint-Germain predvođen Luisom Enriqueom. Asturijski stručnjak iznimno cijeni Torresa, s kojim je već uspješno surađivao tijekom izborničkog mandata na klupi Španjolske.