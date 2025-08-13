Donedavni stoper Barcelone otišao kod Ronalda i Brozovića: ‘Kad vidiš ponudu, ne vjeruješ’

“Sigurno bih razmislio da sam imao više od godinu dana ugovora. Nisam imao nisku plaću u Barçi i obitelj je bila sretna. Nije bilo lako donijeti odluku jer sa sobom vodim suprugu i kćeri”, pojasnio je, a onda je o samoj ponudi rekao:

“Kad vidiš ponudu, ne vjeruješ. Nitko nije spreman vidjeti takve ugovore, barem ja nisam. Ja sam bio nogometni radnik i penjao sam se ljestvicama trudom i znojem, ali kad dobiješ ovakav ugovor, to te iznenadi, pogotovo obitelj.”

Za kraj, izrazio je žaljenje što neće imati priliku zaigrati na obnovljenom stadionu Camp Nou:

“Boli me što nisam tamo. Volio bih zaigrati na njemu”, zaključio je Španjolac.

