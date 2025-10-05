Dinamov protivnik u Europskoj ligi do boda protiv madridskog Atletica

Podijeli :

Diego Simon via Guliver

Celta i Atletico Madrid večeras su u Vigu remizirali 1-1 u osmom kolu španjolske La Lige.

Atletico Madrid poveo je autogolom Šveđanina Carla Sterfelta u šestoj minuti, a za domaćine je izjednačio Iago Aspas golom u 68. minuti.

Atletico je od 40. minute igrao s igračem manje, nakon što je Clement Lenglet dobio drugi žuti karton.

Celta je na 17. mjestu sa šest bodova, dok je Atletico peti s 13 bodova.

Podsjetimo, kako klub iz Viga za mjesec dana dolazi na Maksimir gdje ih čeka četvrto kolo Europske lige protiv Dinama.