Dinamo će s nestrpljenjem gledati posljednje kolo La Lige: Razlog leži u mogućoj milijunskoj zaradi

xFranciscoxMaciax via Guliver Image

Dinamo će večerašnjom utakmicom protiv Lokomotive zaključiti sezonu i proslaviti naslov prvaka Hrvatske, no u Maksimiru će se s posebnom pažnjom pratiti i rasplet posljednjeg kola španjolske La Lige.

Razlog je potencijalna zarada od 1,5 milijuna eura povezana s Gonzalom Villarom. Španjolski veznjak prošle je zime otišao na posudbu u Elche, a dogovor između klubova uključuje obvezan otkup njegova ugovora ako Elche izbori ostanak u La Ligi.

U posljednjem kolu Elche igra ključnu utakmicu protiv Girone, koja ima dva boda manje i trenutno se nalazi u zoni ispadanja. Momčadi iz Villarova kluba dovoljan je i neriješen rezultat kako bi zadržala prednost i osigurala ostanak među prvoligašima, čime bi se automatski aktivirala klauzula vrijedna 1,5 milijuna eura za Dinamo.

Villar je na Maksimir stigao prošlog ljeta u transferu vrijednom oko tri milijuna eura, ali nije opravdao očekivanja. Iako je sezonu otvorio solidno, ubrzo je izgubio mjesto u početnoj postavi i pao u drugi plan. U dresu Dinama upisao je 15 nastupa te pritom zabio jedan pogodak i dodao jednu asistenciju.

Zanimljivo je da je upravo u Elcheu napravio prve značajnije korake u profesionalnoj karijeri prije nego što je ostvario transfer u Romu. Tijekom karijere nastupao je i za Getafe, Sampdoriju te Granadu.