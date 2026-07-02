Dani Rodriguez potpisao za Dinamo

Rodríguez je desno krilo koje preferira ulazak u sredinu, a kao ljevak donosi profil koji Dinamu nedostaje u ofenzivi. Riječ je o brzom i tehnički potkovanom dribleru koji se istaknuo i na U-19 Europskom prvenstvu, gdje je sa Španjolskom osvojio naslov te ušao u idealnu momčad turnira. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na milijun eura.

Ipak, njegov dolazak prate i određeni upitnici zbog problema s ozljedama – prošle sezone pauzirao je od veljače zbog teže ozljede tetive, a ranije je imao poteškoće i sa zadnjom ložom te ramenom.

Kako navodi Mundo Deportivo, Barcelona je pustila mladog ofenzivca u Dinamo u sklopu plana rasterećenja kadra. Isti izvor ističe da je Rodríguez svjestan kako u prvoj momčadi, uz jaku konkurenciju poput Laminea Yamala, ne bi imao značajnu minutažu.

Iako je prošle sezone debitirao pod Hansijem Flickom u posljednjem kolu protiv Valladolida, odlučio je potražiti novu sredinu i unatoč važećem ugovoru do ljeta 2026. napustiti Camp Nou.