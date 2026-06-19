Cucurella otkrio zašto je odlučio potpisati za Real iako je prošao La Masiju

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xNoeliaxOrtizx xAgenciaxLOFx via Guliver

Reprezentativac Španjolske Marc Cucurella jedno je od najvećih pojačanja Reala u ovome prijelaznom roku. Interesirala se i Barcelona, u kojoj je ponikao, ali je ipak izabrao najvećeg rivala.

Iako je Cucurella pohađao čuvenu La Masiju, nikada nije dobio pravu priliku u prvoj momčadi. No, u međuvremenu je stekao ime u Premier ligi, kao i u reprezentaciji, te se u Španjolsku vraća na velika vrata. Za njega su se borila dva najveća španjolska kluba, a on je izabrao Real.

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“Zašto sam izabrao Real? Pa, mislim da sam to vidio u mnogim njihovim čudesnim preokretima. Mislim da imaju neku mistiku. Ne znam kako bih to objasnio, osim – nevjerojatno“, rekao je Cucurella.

Među navijačima, ali i igračima Barcelone postoji određeno razočaranje. Dani Olmo je čak rekao da Cucurella do službene potvrde nije ni spominjao da ima ponudu Reala. No, on ne vidi problem u tome što se identificira s najvećim rivalom kluba u kojem je ponikao.

“Identificiram li se s Real Madridom? Da, vrlo sam marljiv radnik, netko tko daje sve od sebe do posljednjeg trenutka. Tko ne odustaje od pokušaja. Mislim da je to srž DNK Reala.”