Crystal Palace predstavio novo pojačanje

Foto: Crystal Palace

Crystal Palace je u četvrtak pobjedom u dvomeču nad norveškim Fredrikstadom izborio povijesni plasman u Konferencijsku ligu. S obzirom na to da će ove sezone u južnom Londonu igrati na dva fronta, potrebna su im pojačanja, a nekoliko dana prije prijelaznog roka su to i osigurali.

Palace je već neko vrijeme bio u pregovorima s Villarrealom oko transfera Yeremyja Pina. Talentirano krilo koje je nekoliko puta nastupili za reprezentaciju Španjolske službeno je predstavljeno na Selhurst Parku.

Prema talijanskom novinaru Fabriziju Romanu, Crystal Palace je za Pina izdvojio oko 30 milijuna eura. Pino inače igra na desnom krilu, ali može igrati i na drugoj strani.

U južnom Londonu inače igra i Borna Sosa koji je tako u petak dobio novog suigrača u crveno-plavom dresu.