Chelsea pobijedio Sučićev Sociedad, zabilo i pojačanje od 136 milijuna eura

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xMaciejxRogowskix via Guliver Image

Chelsea je u posljednjoj pripremnoj utakmici pred početak nove sezone, u kojoj će imati novog trenera Xabija Alonsa i neće nastupiti u europskim natjecanjima, pobijedio Real Sociedad s 3:1. U tom susretu ključnu ulogu odigrao je Joao Pedro koji je zabio dva gola, a mrežu je zatreslo i novo pojačanje od 136 milijuna eura.

Riječ je o Morganu Rogersu, engleskom reprezentativcu, koji je ovoga ljeta došao u Chelsea iz Aston Ville za nevjerojatnu cifru od 136 milijuna eura. On je već u 11. minuti utakmice s Real Sociedadom zabio pogodak glavom nakon ubačaja s desne strane.

Do poluvremena je za 1:1 pogodio Jon Aramburu, a u drugom dijelu je Joao Pedro golovima u 47. i 77. minuti donio Chelseaju pobjedu pred početak nove sezone.

Hrvatski reprezentativac Luka Sučić igrao je do 62. minute za Sociedad.

Chelsea za devet dana protiv Fulhama otvara svoju premierligašku sezonu dok će Real Sociedad 21. kolovoza gostovati kod Real Betisa, a taj susret možete gledati na Sport Klubu!

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