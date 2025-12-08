Celta ‘kobna’ za Real Madrid: Stigla još jedna loša vijest za Kraljeve

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Nema kraja nedaćama za Real Madrid. Pored poraza od Celte (2:0), koji je ozbiljno zabrinuo navijače i zadao glavobolje treneru Alonsu, stižu loše vijesti vezane uz Edera Militaa.

Brazilac je u prethodne dvije sezone imao dvije ozbiljne ozljede zbog kojih mu je broj nastupa u La Ligi bio limitiran na svega 22, a ni ova sezona nije mogla proći bez pehova.

Na utakmici protiv Celte, 27-godišnji nogometaš morao je izaći iz igre u 20. minuti uz pomoć Realovog medicinskog osoblja, a pregledi su pokazali da je doživio rupturu bicepsa femorisa lijeve noge, a zahvaćena je i tetiva.

Procjene su da bi izvan terena mogao biti čak četiri mjeseca. Real u srijedu u dvoboju Lige prvaka dočekuje Manchester City.