Carvajal: Dotaknuli smo dno

Francisco Macia via Guliver

Real Madrid je nakon poraza u finalu španjolskog Superkupa završio nastup i u Kupu kralja.

Alvaro Arbeloa preuzeo je Kraljeve, ali debi neće pamtiti po dobrome. Nogometaši španjolskog drugoligaša Albacetea priredili su iznenađenje pobjedivši Real Madrid s 3:2 u osmini finala Kupa kralja.

Kapetan Real Madrida Dani Carvajal bio je iskren u izjavama rekavši kako su dotaknuli dno te da kreću temeljite promjene.

“Mislim da smo danas dotaknuli dno; ispali smo od drugoligaša. Čestitam njima. Od sutra moramo napraviti ozbiljnu analizu, i individualno i momčadski. Još imamo vremena preokrenuti sezonu; ostale su nam dvije sjajne natjecateljske fronte za koje ćemo se boriti”, rekao je Carvajal pa nastavio:

“Poruka je jasna: momčad trenutačno nije na svojoj razini. Moramo raditi jače, svi moramo dati puno više i to je činjenica.”

Uputio je i ispriku navijačima…

“Dat ćemo sve od sebe i ispričavamo se navijačima jer, uključujući i mene, ne ispunjavamo očekivanja ovoga kluba. Obećavamo da ćemo u sljedećim utakmicama i mjesecima dati maksimum kako bismo preokrenuli situaciju”, zaključio je.