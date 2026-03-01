Budimirova Osasuna nakon pobjede protiv Reala izgubila od Valencije

Podijeli :

Nogometaši Valencije pobijedili su na svojoj Mestalli Osasunu s minimalnih 1:0 u nedjeljnom dvoboju 26. kola španjolske La Lige.

Jedini pogodak postignut je iz opravdano dosuđenog kaznenog udarca, a u 67. minuti ga je realizirao Largie Ramazani.

Hrvatski reprezentativac Ante Budimir je odigrao cijelu utakmicu za Osasunu koja je ostala bez udarca unutar okvira gola.

Valencia je sedmom pobjedom u sezoni došla do 29 bodova i skočila na 14. mjesto. Osasuna je s 33 boda na 10. poziciji.

Vodeća Barcelona ima 64 boda, četiri više, ali uz utakmicu više od drugoplasiranog Real Madrida. Po 51 bod imaju Atletico Madrid i Villarreal, na trećem i četvrtom mjestu.