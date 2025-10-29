Budimir opet zabio u moćnoj pobjedi Osasune!

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver

Nogometaši Osasune svladali su nižerazredni Sant Jordi s 5-0 u susretu prvog kola španjolskog Kupa kralja, a u strijelce se upisao i hrvatski napadač Ante Budimir.

Uvodna tri pogotka Osasune postigao je Raul Garcia. Prvi u 34. minuti iz jedanaesterca, a drugi u 43. minuti za 2-0. ‘Hat-trick’ je Raul Garcia kompletirao golom u 62. minuti.

U završnici je Osasuna postigla još dva pogotka. Budimir je bio strijelac u 83. minuti za 4-0, a sve je zaključeno kada je Barja u 86. pogodio za 5-0.

Budimir je time nastavio niz pogodaka u dresu Osasune posljednjih dana. Prošlog vikenda je postigao dva pogotka u prvenstvenom ogledu protiv Celte u Pamploni premda je njegova momčad na kraju poražena s 2-3. Kod rezultata 2-2 Budimir nije realizirao jedanaesterac.