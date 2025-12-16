Brekalo dobio novog trenera, vodio je Biuka i Jurića

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver

Predzadnji klub španjolskog nogometnog prvenstva Real Oviedo, za koji igra hrvatski nogometaš Josip Brekalo, izvijestio je u utorak da mu je novi trener Guillermo Almada.

Urugvajac u dobi od 56 godina potpisao je ugovor do kraja sezone, a dosad je trenirao španjolskog drugoligaša Valladolid, za koji nastupaju hrvatski igrači Stipe Biuk i Stanko Jurić. To mu je bio prvi posao u Europi.

Oviedo je u nedjelju otpustio trenera Luisa Carriona nakon što je upisao četiri poraza i četiri remija. Almada je sada treći trener koji će ove sezone pokušati s Oviedom zadržati prvoligaški status, izboren ljetos nakon 24 godine.

Klub je ljetos doveo iz Fiorentine bivšeg hrvatskog reprezentativca Josipa Brekala. Krilni 27-godišnji igrač sudjelovao je u jedanaest utakmica, uglavnom ulazeći s klupe za pričuve, tijekom kojih je zabio jedan gol iz jedanaesterca u utakmici španjolskog Kupa. U nedjelju je odigrao posljednjih pola sata u porazu 0-4 kod Seville.

Oviedo, koji zaostaje pet bodova za mjestom iznad zone ispadanja, u subotu će ugostiti osmoplasiranu Celtu Vigo.