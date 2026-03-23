‘Bomba’ iz Španjolske nakon derbija: Griezmann potpisuje za novi klub

Španjolski mediji donijeli su transfer bombu nakon madridskog derbija.
Antoine Griezmann odlazi iz Atletico Madrida u američki Orlando. Leti u Ameriku da potpiše ugovor, a nakon toga se vraća u Španjolsku kako bi do kraja sezone pomogao Atleticu da pokuša osvojiti Kup kralja i Ligu prvaka.
U Orlandu igra hrvatski reprezentativac Marco Pašalić.
Griezmann je za Atletico odigrao 487 utakmica. Najbolji je strijelac u povijesti Atletica s 211 golova, a upisao je i 97 asistencija. Vodio je momčad do osvajanja Kupa kralja i Europa lige.
Ova vijest dolazi nakon madridskog derbija na Bernabeuu u kojem su nogometaši madridskog Reala pobijedili 3:2 velikog gradskog rivala Atletico. Griezmann je igrao u prvoj postavi.
