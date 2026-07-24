Bomba iz Madrida: Real radi na dovođenju Rodrija

Podijeli :

Harry Langer/DeFodi Images via Guliver Image

Već neko vrijeme se priča o budućnosti Rodrija, Zlatne lopte Svjetskog prvenstva, te o tome kako bi Španjolac mogao ubrzo napustiti Manchester City.

Španjolski reprezentativac na stolu ima ponudu Građana kojim bi produžio suradnju s klubom iz Manchestera, no pojavio se interes Real Madrida.

Iako je prije nekoliko dana objavljeno kako Florentino Perez ne želi Rodrija u svojoj ekipi, očito je da su njegovi nastupi na Svjetskom prvenstvu bili dovoljni kako bi razuvjerili predsjednika Los Blancosa.

Rodri je Španjolsku odveo do naslova svjetskog prvaka te je zaradio i Zlatnu loptu ispred Lionela Messija i Kyliana Mbappea koji su također odigrali odličan turnir.

U petak je David Ornstein, pouzdani engleski novinar, objavio kako Real Madrid radi na dovođenju Rodrija. Istaknuo je kako klubovi još nisu stupili u kontakt, no da Madriđani pripremaju teren za kvalitetnog veznjak.

Njegov odlazak iz Manchestera bio bi veliki udarac za Građane na poziciji “šestice”. City jest ovoga ljeta doveo mladog Engleza Elliota Andersona za više od 100 milijuna eura, no igra Građana bez Rodrija u posljednjih godina nije bila na najvišoj razini čak ni kada je Pep Guardiola bio njihov trener.