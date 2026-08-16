Bomba iz Barcelone: Rodri prelazi u Barcelonu

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Harry Langer/DeFodi Images via Guliver Image

Ono što se već neko vrijeme pričalo, sada je, kako javlja Fabrizio Romano, postalo i sigurno.

Rodri, Zlatna lopta Svjetskog prvenstva, prelazi u redove Barcelone. Real Madrid bio je u igri za Rodrija, ali je španjolski veznjak preferirao Barcelonu.

Prva ponuda Katalonaca odbijena je, no talijanski insajder je u nedjelju navečer objavio svoj karakteristični “here we go” kojim potvrđuje transfere.

Nije naveo kolika je cifra u pitanju, ali je naglasio kako je Barcelona dogovorila sve s Manchester Cityjem koji je ranije danas izgubio s uvjerljivih 3:0 u Community Shieldu od Arsenala. Rodri zbog ozljede nije bio u kadru.