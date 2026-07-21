Bivši igrač Istre nosio argentinski dres, Španjolci ga prozvali teroristom

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xAndresxLopezxSheridanxx/xSPPx Sportspressphoto_SPR84621 via Guliver Image

Bivši branič Istre 1961 Einar Galilea našao se u središtu kontroverze u Španjolskoj nakon što se društvenim mrežama proširila fotografija na kojoj nosi dres argentinske reprezentacije.

Prema navodima portala Noticias de Álava, 32-godišnji stoper posljednjih je dana postao meta dijela najžešćih navijača Malage. Nije poznato kada je fotografija nastala ni je li snimljena tijekom finala Svjetskog prvenstva između Španjolske i Argentine ili u nekoj drugoj prilici, no izazvala je burne reakcije.

Na društvenim mrežama pojedini navijači prozvali su ga “izdajnikom”, dok su se u blizini stadiona La Rosaleda pojavili grafiti u kojima ga nazivaju “antišpanjolcem” i čak povezuju s ETA-om.

ETA je bila baskijska separatistička organizacija koja je desetljećima vodila nasilnu kampanju za neovisnost Baskije. Tijekom svog djelovanja izvela je brojne atentate, bombaške napade i otmice u kojima je poginulo više od 800 ljudi. Zbog toga su je Španjolska, Europska unija i brojne druge države proglasile terorističkom organizacijom. Godine 2011. objavila je trajni prekid oružane borbe, a 2018. službeno je raspuštena.

Slučaj je privukao dodatnu pozornost jer dolazi svega nekoliko dana nakon što je Galilea produžio ugovor s Malagom do ljeta 2027. Istodobno, brojni navijači stali su u njegovu obranu, ističući da vrijeđanju i prijetnjama nema mjesta u sportu.

Galilea je dobro poznat i hrvatskoj nogometnoj publici. Dres Istre 1961 nosio je od 2019. do 2023. godine te je u tom razdoblju skupio 140 službenih nastupa, nakon čega je karijeru nastavio u redovima Malage s kojom je nedavno izborio povratak u La Ligu.