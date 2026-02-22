Bivši igrač Hajduka zabio nakon skoro tri godine čekanja

Podijeli :

xRicardoxLarreinax via Guliver Image

U 27. kolu španjolske druge lige (La Liga 2) Sporting Gijon je ugostio Real Valladolid za koji igraju dva bivša igrača Hajduka Stanko Jurić i Stipe Biuk. Upravo je prvospomenuti zabio pogodak u remiju od 2:2.

Poveo je Gijon u sedmoj minuti golom Juana Otera da bi Stanko Jurić u 45. minuti zabio za poravnanje. Samo pet minuta kasnije je Sergi Canos zabio za preokret Valladolida.

Biuk upisao prvu asistenciju u Segundi nakon točno tri mjeseca Biuk ponovno asistirao za Valladolid, spasio ih je od poraza

Tu prednost su gosti držali sve do 80. minute kada je Pablo Vazquez zabio za 2:2 što je bio i konačan rezultat.

Pogodak koji je Jurić zabio bio mu je prvi gol nakon skoro tri godine. Posljednji put kad je tresao protivničku mrežu bilo je 22. listopada kada je zabio FC Andorri.

U ovom susretu igrao je i Stipe Biuk koji je na travnjak stupio u 76. minuti. Samo četiri minute nakon njegovog ulaska Gijon je izjednačio i otkinuo dva važna boda Valladolidu koji se bori za ostanak. Trenutačno su u zoni ispadanja s istim brojem bodova kao i Andorra koja je na 18. mjestu i čuva mjesto koje donosi spas.

Jurić je u Hajduku bio do sezone 2020./2021. dok je Biuk još lani bio na posudbi u splitskom klubu.