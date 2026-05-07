Bio je velika nada i vrijedio 85 milijuna eura, sada ga nitko ne želi?

Manu Reino/DeFodi Images via Guliver

Marcus Rashford sve je bliže definitivnom odlasku s Old Trafforda, iako je nedavnom objavom na društvenim mrežama potaknuo priče o mogućem povratku u Manchester United.

Engleski mediji tvrde da u klubu više ne računaju ozbiljno na njega, dok je njegova budućnost u Barceloni i dalje pod velikim upitnikom, prenosi Goal.com. Napadač se cijelu sezonu nalazi na posudbi u katalonskom velikanu, ali United navodno nema namjeru vratiti ga u momčad za iduću sezonu. Rashford je u utorak na platformi X podijelio objavu službenog profila Uniteda o plasmanu kluba u Ligu prvaka, uz kratku poruku “Čestitamo” i emotikon srca.

Bila je to njegova prva javna interakcija s klubom nakon gotovo godinu dana, ali to nije promijenilo stav čelnika Uniteda, koji žele rasteretiti proračun njegove visoke plaće. Rashfordova bi primanja od srpnja trebala iznositi čak 370.000 eura tjedno nakon što je klub izborio plasman u Ligu prvaka.

Istovremeno, ni njegov ostanak u Barceloni nije siguran. Katalonci imaju mogućnost otkupa ugovora za 30 milijuna eura, ali još uvijek nisu donijeli konačnu odluku. Engleski reprezentativac postigao je 13 golova u 46 nastupa za Barcu, ali je u završnici sezone izgubio mjesto u početnoj postavi. Nije započeo nijednu od posljednjih pet utakmica, a imao je i problema tijekom poraza od Atletico Madrida u četvrtfinalu Lige prvaka.

Barcelona ima rok do 15. lipnja za aktivaciju otkupne klauzule. Rashford navodno ne želi povratak u Manchester, a dodatno je podgrijao takve priče promjenom korisničkog imena na društvenim mrežama u “MR14”, prema broju koji nosi u Barceloni. Ipak, činjenica da iz Španjolske još nema konačne odluke ostavlja njegov status potpuno otvorenim.

Trener Uniteda Michael Carrick zasad izbjegava konkretne komentare o budućnosti engleskog napadača.

“Mislim da će se s vremenom morati donijeti određene odluke, a Marcus je očito u toj situaciji. Za sada ništa nije riješeno. Odluka će biti donesena jer u jednom trenutku mora biti, ali trenutno nemam što dodati”, rekao je Carrick prošlog mjeseca.

Rashford nije nastupio za Manchester United još od prosinca 2024. godine, a odnos s klubom dodatno se pogoršao nakon što je tijekom priprema prebačen u drugu momčad i ostao bez dresa s brojem 10, koji je preuzeo Matheus Cunha.

Cijelu situaciju dodatno komplicira i Svjetsko prvenstvo. Rashford je i dalje kandidat za reprezentaciju Engleske pod vodstvom Thomasa Tuchela i smatra se jednim od glavnih izbora za poziciju lijevog krila, zajedno s Anthonyjem Gordonom iz Newcastlea.

Njegov eventualni nastup na SP-u mogao bi dodatno odgoditi rješavanje klupske budućnosti, jer igrači nakon reprezentativnih obveza imaju pravo na obveznu trotjednu stanku. Ako Engleska dogura daleko na turniru, Rashfordov povratak na pripreme mogao bi se prolongirati sve do početka kolovoza. Takav rasplet predstavlja dodatni problem za Manchester United ukoliko transfer ne bude završen tijekom ljetnog prijelaznog roka.

Zanimljivo, prije samo pet godina Rashford je vrijedio oko 85 milijuna eura i bio jedna od najvećih zvijezda Manchester Uniteda i reprezentacije Engleske, dok je danas daleko od forme i statusa koje je tada imao.