Bellingham uložio pravo malo bogatstvo za 1 posto udjela u klubu

Zvijezda Real Madrida širi svoje interese i izvan nogometa.

Engleski reprezentativac i veznjak Real Madrida Jude Bellingham je prema navodima britanskih medija, kupio 1 posto udjela u kriket-franšizi Birmingham Phoenix.

Vrijednost posla procjenjuje se na oko 800 tisuća funti (oko 920.000 eura). Bellingham je kupio 0,5 posto iz Warwickshireova udjela (51 posto) i dodatnih 0,5 posto iz udjela američke grupe Knighthead Investment Management, koja je prošle godine platila 40 milijuna funti za 49 posto vlasništva.

Knighthead je ujedno i vlasnik nogometnog kluba Birmingham City, u kojem je Bellingham započeo karijeru. Još kao dječak bio je zaljubljen u kriket, igrao je u Hagley Cricket Clubu u Worcestershireu.