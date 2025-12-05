Barcelonin predsjednik negirao povrataka Messija, ali najavio kip Argentincu: ‘Leo je definirao eru’

Podijeli :

Barcelona je ponovno jasno istaknula svoj stav oko mogućeg povratka Lionela Messija, naglasivši da neće "potpirivati kontroverze ili spekulacije" o toj temi. Iako klub planira prirediti dostojan oproštaj svom najboljem strijelcu u povijesti, Messi je trenutno pod ugovorom s Inter Miamijem u MLS-u, što čini povratak u Europu malo vjerojatnim, piše Goal.com.

Podsjetimo, Messi je 2021. godine napustio Barcelonu nakon što klub nije imao mogućnosti ponuditi novi ugovor, što je rezultiralo emotivnim oproštajem. Nakon dvije sezone u Paris Saint-Germainu, karijeru je nastavio u SAD-u, gdje su on, supruga Antonela i njihova tri sina nastanili Floridu. Nedavno je njegov ugovor s Inter Miamijem produžen do 2028. godine.

Unatoč tome, i dalje kruže glasine o mogućem povratku na Camp Nou, barem privremeno tijekom pauze u MLS-u, što bi mu pomoglo da održi formu za Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Međutim, predsjednik Barcelone JoanLaporta odlučno je odbacio takve spekulacije:

“Neću potpirivati kontroverze ili spekulacije o stvarima koje nisu realne. Svatko ima pravo na svoje mišljenje. Leo će uvijek biti u sjećanju navijača Barcelone. Ima ugovor s drugim klubom.”

Messi je nedavno posjetio Camp Nou i na društvenim mrežama objavio emotivnu poruku:

“Sinoć sam se vratio na mjesto koje mi je nedostajalo. Mjesto gdje sam bio izvanredno sretan i gdje ste me tisuću puta učinili najsretnijom osobom na svijetu. Nadam se da ću se jednog dana moći vratiti, ne samo da se oprostim kao igrač, jer to nikada nisam uspio.”

Argentinac je potvrdio da planira s Antonelom živjeti u Barceloni, ali se ne očekuje da će ponovno nositi dres s brojem 10. Sportski direktor Deco također je to naglasio:

“To nije moguće jer je Leo pod ugovorom, i to nije bila opcija. On je sjajan igrač, ali ovo je potpuno spekulativno.”

Barcelona ozbiljno razmišlja o spektakularnom oproštaju za Messija.

“Počast bi se trebala održati u trenutku kada mu možemo zahvaliti za sve što je učinio za klub. Zamislite puni Camp Nou s 105.000 navijača koji mu zahvaljuju – to bi bilo prekrasno”, rekao je Laporta.

Predsjednik je spomenuo i mogućnost podizanja kipa u Messijevu čast, zajedno s legendama poput Kubale, Cruyffa i Ronaldinha, istaknuvši:

“Leo je definirao eru i najbolji je igrač u povijesti Barce.”

Messi je za Barcelonu odigrao 778 utakmica i postigao 672 gola, osvojivši 10 naslova prvaka Španjolske i četiri Lige prvaka. S osam Zlatnih lopti drži rekord kao najnagrađivaniji igrač u povijesti, a priliku za novi trofej imat će već ove subote, kada Inter Miami igra protiv Vancouvera u finalu MLS kupa.