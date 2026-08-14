Barcelona želi dovesti Luisa Suareza?

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(AP Photo/Ana Brigida) via Guliver Image

Barcelona cijelo ljeto radi na transferu Juliana Alvareza iz Atletico Madrida, a iako je Argentinac voljan doći u Kataloniju, Madriđani ga ne puštaju u svoje rivale.

Tako se Barcelona mora okrenuti drugim opcijama, a kako javlja Fabrizio Romano jedna od njih je Luis Suarez. Čitajući ovo u 2026. godinu vjerojatno se pitate zašto bi Katalonci htjeli dovesti Urugvajca u poznim igračkim godinama u vrh napada, no tu nije riječ o tom Luisu Suarezu.

Ovaj Suarez je Kolumbijac te igra u Sportingu gdje je prošle sezone doveden kao zamjena za Viktora Gyokeresa. Kolumbijac je bio raspoložen u svojoj prvoj sezoni u Primeira ligi te je zabio 28 golova u 32 utakmice.

Suarez je već igrao u Španjolskoj gdje se posebno nametnuo u Almeriji za koju je u drugoj ligi zabio 27 golova u 41 utakmici. Ovaj transfer dogodit će se, jedino ako Barcelona potpuno odustane od Juliana Alvareza.

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