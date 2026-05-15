Barcelona u nedjelju na Camp Nouu može ispisati povijest La Lige

xAndresxLopezxSheridanxx/xSPPx Sportspressphoto_SPR146005 via Guliver Image

Barcelona je prije dva kola pobjedom u El Clasicu protiv Real Madrida osvojila svoj drugi uzastopni naslov u španjolskoj La Ligi. Nakon toga su poraženi od Deportiva iz Alavesa te su ostali bez šanse da osvoje 100 bodova u ovoj sezoni, ali još uvijek imaju priliku za jedan rekord.

Naime, Barcelona je u dosadašnjih 36 kola ostvarila 18 domaćih pobjeda iz isto toliko odigranih susreta, a u nedjelju će na svom terenu dočekati Real Betis koji je u prošlom kolu osigurao nastup u Ligi prvaka tek drugi put u svojoj povijesti.

U tom nedjeljnom susretu Barcelona će loviti svoju 19. domaću pobjedu u La Ligi koja bi im donijela i apsolutni rekord u Španjolskoj.

Razlog za to je što nijedan klub u povijesti La Lige, otkad elitni rang broji 20 klubova, nije ostvario sve domaće pobjede. La Liga 20 klubova ima od sezone 1997./1998., a najbliže 19 pobjeda na domaćem terenu bila je baš Barcelona koja je 18 pobjeda skupila prošle sezone, 2012./2013. te 2009./2010.

Osim njih, 18 domaćih slavlja imao je i Real Madrid u sezoni 2009./2010.