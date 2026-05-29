Barcelona se ne šali: Atletico poručio da igrač nije na prodaju, pa su Katalonci ‘podebljali ponudu’

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Barcelona je odlučila ostaviti ozbiljan trag na transfer tržnici ovog ljeta. Sljedeća meta je zvijezda Atletica, Julián Álvarez.

Katalonci ne gube vrijeme. Nakon što su osigurali Aarona Gordona za 80 milijuna eura, okrenuli su se aktualnom svjetskom prvaku. Na Camp Nouu glavni je prioritet dovođenje Juliána Álvareza, a već je poslana i prva ponuda.

Barcelona je spremna Atleticu platiti 100 milijuna eura za Argentinca! Iako nisu sretni zbog ovakvog razvoja događaja, na Wandi su svjesni da je ovo ipak ozbiljna ponuda. Osim toga, sam je igrač već klupskom vodstvu izrazio želju za odlaskom u Barcelonu.

Álvarez, koji će biti jedan od oslonaca Argentine u pohodu na novu svjetsku titulu ovog ljeta, ima vrlo dobru sezonu iza sebe. Posebno u Ligi prvaka, gdje je u 15 utakmica postigao 10 golova uz četiri asistencije. Ukupno je u svim natjecanjima u 49 utakmica postigao 20 golova uz devet asistencija.