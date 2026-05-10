Barcelona pronašla zamjenu za Lewandowskog?

Kako stvari stoje, “Trešnjice” bi ponovno mogle zaraditi veliki novac zahvaljujući odličnoj transfer politici. Ovoga puta u središtu pažnje je Eli Junior Kroupi, pišu Sport i Foot Mercato.

Mladi francuski napadač već je u svojoj debitantskoj sezoni u Premier ligi pokazao ogroman potencijal. U 31 nastupu, uz svega 1541 odigranu minutu, postigao je 12 pogodaka, što znači da zabija svakih 128 minuta, impresivan učinak za 19-godišnjaka.

Talentirani napadač stigao je u Bournemouth u veljači prošle godine nakon sjajnih igara u Lorientu. U drugom rangu francuskog nogometa zabio je 22 gola u 30 utakmica, uz prosjek pogotka svakih 88 minuta. U matičnom klubu ostao je do prošlog ljeta, kada je preselio u Englesku.

Momčad Hansija Flicka traži nova rješenja u napadu zbog sve izglednijeg odlaska Lewandowskog, ali i komplicirane situacije oko mogućeg dolaska Juliana Alvareza. Kroupi navodno želi obući dres Barcelone, a njegova cijena premašuje 50 milijuna eura.

Mladi Francuz, koji je prošao sve uzraste reprezentacije “Tricolora”, nedavno se pridružio Robbieju Fowleru i Robbieju Keaneu kao jedini tinejdžeri s 12 pogodaka u Premier ligi. Obojica su stala na toj brojci, pa Kroupi u posljednja dva kola ima priliku postati rekorder.