Barcelona poslala službenu ponudu za zvijezdu Kovačeve Borussije

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Prijelazni rok je u punom jeku, a kako su mnoge reprezentacije već ispale sa Svjetskog prvenstvo, zahuktali su se poslovi diljem Europe.

Tako su se u igru sada uključili i najveći klubovi poput Barcelone koja je u potrazi za novim napadačem nakon odlaska Roberta Lewandowskog u Chicago Fire.

Kasno navečer u srijedu Fabrizio Romano objavio je kako je katalonski velikan poslao službenu ponudu na adresu Borussije Dortmund. Igrač u pitanju je njemački reprezentativac Karim Adeyemi koji je prošle godine u Bundesligi zabio sedam golova i upisao četiri asistencije dok je u Ligi prvaka dodao tri gola i dvije asistencije.

24-godišnji Nijemac ostat će bez ugovora za godinu dana (2027. godine) te je Barcelona iskoristila priliku za nešto povoljniji transfer. Talijanski novinar nije istaknuo koliko je katalonski klub ponudio, no zato je objavio kako je Adeyemi dogovorio uvjete s prvakom Španjolske te da klub sada radi na transferu.

Klub iz Dortmunda već dvije sezone vodi hrvatski trener Niko Kovač koji bi mogao ostati bez svoje važne karike za sljedeću sezonu.