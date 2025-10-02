Barcelona ponovno odgodila povratak na Camp Nou

Treća utakmica Lige prvaka koju će Barcelona igrati protiv Olympiacosa 21. listopada i dalje se neće igrati na Camp Nouu, već na Estadio Olimpico de Montjuïc, kao što je bio slučaj s utakmicom protiv PSG-a u srijedu koju je katalonski klub izgubio 1:2.

“Klub nastavlja raditi na dobivanju potrebnih administrativnih dozvola za otvaranje Camp Noua u nadolazećim danima”, navodi se u Barceloninom objašnjenju koje dodaje da klub radi “na novim preinakama koje je Gradsko vijeće Barcelone prošli tjedan priopćilo klubu”.

Više od dvije godine nakon što su započeli radovi na obnovi kojima se njegov kapacitet povećava na 105 000, Camp Nou, Barcin legendarni stadion, još uvijek nije spreman za domaće utakmice, uključujući utakmicu Lige prvaka protiv grčke momčadi.

Najavljivano je nekoliko datuma ponovnog otvaranja – početak 2025., zatim proljeće, kolovoz, pa čak i rujan – ali, prema gradskoj vijećnici Barcelone, stadion i dalje ne može sigurno primiti gledatelje, čak ni sa smanjenim kapacitetom.

Glasnogovornik katalonske vatrogasne službe je pak izjavio da je otkriveno nekoliko sigurnosnih nedostataka, posebno na izlazima za nuždu.

Ovo akumulirano kašnjenje predstavlja ogroman financijski gubitak za nogometni klub Barcelona, kojoj su potrebni prihodi od stadiona kako bi ponovno uspostavila stabilnost.