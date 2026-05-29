Barcelona navodno nudi 90 milijuna, u Atleticu bijesni: ‘Nije na prodaju’

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Barcelona pod svaku cijenu želi pojačati napad, a glavna meta im je Julian Alvarez.

Španjolski mediji pišu da su Katalonci Atleticu poslali ponudu od 90 milijuna eura, no u Madridu to nisu doživjeli ozbiljno jer za Argentinca traže čak 150 milijuna eura.

Iz Atletica su oštro reagirali na sve glasnija nagađanja, a njihovu reakciju prenio je španjolski AS:

“Julian Alvarez nije na prodaju. Umorni smo od mjeseci i mjeseci laži, poluistina ili potpuno izmišljenih priča, poput tvrdnji o kupnji kuće u Barceloni”, poručili su iz Atletica.

Iz kluba su dodali kako Alvarez s ovim medijskim pričama nema nikakve veze i da je njegov profesionalizam neupitna.

“To je stav malog kluba. Klub nije primio nikakvu ponudu za igrača niti je održan bilo kakav sastanak. Igrač nije kriv. Julianovo ponašanje bilo je besprijekorno, a ovo je vanjski problem koji nije povezan s njim”, dodali su iz Atletica.

Poruka iz Madrida je jasna, Alvarez ostaje u Atleticu, osim ako Barcelona drastično ne povisi ponudu.