Barcelona ga dovela za 2,5 milijuna, sad će ga prodati Liverpoolu za 50?

Čini se da se Liverpool sprema i na razdoblje bez Mohameda Salaha.
Liverpool uvelike traži zamjenu za Salaha. Sada se pojavila vijest da je odabir pao na Šveđanina Roonyja Bardghjija, mladog krilnog igrača Barcelone i jednog od najvećih talenata u današnje vrijeme.
Liverpool je navodno spremio ponudu od 50 milijuna eura, a ona bi trebala biti poslana na adresu Katalonaca na kraju sezone. Roony je prošlog ljeta stigao iz Kopenhagena u Barcelonu za 2,5 milijuna eura.
Jasno je da u Barceloni nema mjesta pored Lamine Yamala i uvijek bi bio rezerva, a sigurno da ne želi svoje najbolje godine karijere provesti na klupi. Prema Transfermarktu vrijedi 10 milijuna eura.
