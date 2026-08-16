Barcelona dogovorila veliko pojačanje, nakon posudbe iz Saudijske Arabije Portugalac stiže kao slobodan igrač

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AP Photo/Luis Vieira via Guliver Images

Uoči početka nove sezone La Lige, Barcelona je dogovorila pojačanje koje bi im trebalo pomoći u borbi za treći uzastopni naslov u domaćem prvenstvu.

Riječ je Portugalcu Joau Cancelu koji je lani bio na posudbi iz saudijskog Al Hilala. Hansi Flick htio je portugalskog reprezentativca dovesti i u novoj sezoni, a kako javlja Fabrizio Romano, to se i dogodilo.

Kako navodi talijanski novinar, Cancelo je raskinuo ugovor s Al Hilalom te će se kao slobodni igrač priključiti Barceloni.

Cancelo je u prošloj sezoni igrao 16 utakmica te je upisao dva gola i dvije asistencije, a u Kataloniji je boravio i u sezoni 2023./2024. kada je bio na posudbi iz Manchester Cityja.