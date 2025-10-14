Barca ostaje bez važne karike za El Clasico? Lewandowski se ozlijedio igrajući za Poljsku

Poljski nogometni savez i Barcelona službeno su obznanili da je ozljedu bedrenog mišića zadobio 37-godišnji napadač Robert Lewandowski.

U nedjelju je Lewandowski odigrao cijelu kvalifikacijsku utakmicu za odlazak na Svjetsko prvenstvo u kojoj je njegova Poljska pobijedila s 2:0 Litvu na gostovanju. Ujedno je postigao drugi pogodak na tom susretu.

Barcelona nije objavila koliko se očekuje da će Lewandowski pauzirati, ali španjolski mediji navode da bi se moglo dogoditi da Poljaka na terenima neće biti oko četiri tjedna. To bi značilo da će Barcelona kod madridskog Reala 26. listopada igrati bez važne napadačke karike.

Uzme li se u obzir da su od ranije ozlijeđeni vratar Ter Stegen, Gavi, Raphinha i Dani Olmo, to sve čini situaciju u Barceloni prilično kompliciranom u nastavku sezone. Lamine Yamal također je dosad imao isprekidanu sezonu zbog niza lakših ozljeda.

U španjolskoj La Ligi Real trenutačno ima dva boda više od Barcelone, a Lewnadowski je dosad postigao četiri prvenstvena pogotka.