Bara otkrio koliko se novaca Livaković odrekao samo da brani za Hrvatsku

xxGoranxMehkekx via Guliver

Dominik Livaković ovog je ljeta došao na posudbu iz Fenerbahčea u Gironu, ali tamo ne brani.

U Podcastu Inkubator, Andy Bara otkrio je da se Livaković odrekao čak 80 posto godišnje plaće kako bi osigurao minutažu i ostao konkurentan za Vatrene.

“Osobno sam zvao klub i trenera, inzistirali su na njemu. A Livaković mi je rekao da mu je reprezentacija najvažnija stvar na svijetu, da ga ne zanimaju financije. Rekao sam mu – svaka čast!”, izjavio je Bara.

Otkrio je da se Livaković odrekao 80 posto godišnje plaće da ode na posudbu u Gironu. U Turskoj je Livaković imao oko dva milijuna eura godišnje neto plaću, što znači da se odrekao oko milijun i pol eura da bi otišao u Gironu.

“Vjerujte, malo bi tko to napravio. A onda, iznenada, trener ga ne koristi. Sad ću se ponovno uključiti u cijelu priču i pokušati riješiti situaciju.”

Ako Livaković odigra i jednu minutu za Gironu, više neće moći prijeći u drugi klub do kraja sezone, zbog pravila Fife o registraciji igrača u tri kluba tijekom jedne sezone. Igrač može biti registriran na tri adrese u istoj sezoni, ali može igrati samo za dva kluba.

“Možda je najbolje da ne brani do zime. Vidjet ćemo…”, zaključio je Bara.