Bara otkrio: ‘Da, Livaković se buni! Odrekao se velikih financija da bi mu napravili ovo…’

La Liga 2. lis 202510:41 0 komentara
Ricardo Larreina via Guliver

Poznati hrvatski nogmetni menadžer Andy Bara progovorio je o statusu Dominika Livakovića u Gironi.

Španjolski mediji objavili su da je hrvatski reprezentativac bijesan zbog statusa kojeg ima u Gironi, a taj status je da je na klupi.

“U transferu Livakovića pomogao sam prijateljski, napravio sam sve što sam mogao, spojio sam sve strane. Da, buni se, i buni se s pravom”, rekao je menadžer Andy Bara  pa dodao:

“Jer su ga iz Girone zvali, ne znam što sve nisu radili da dođe, dečko se odrekao velikih financija u Feneru, samo kako bi branio – isključivo radi reprezentacije – i onda ga dovedu, i on sada sjedi na klupi. Vratar Girone primi četiri komada na utakmici, a trener ga ne promijeni”. dodao je Bara za Večernji list.

