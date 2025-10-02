Bara otkrio: ‘Da, Livaković se buni! Odrekao se velikih financija da bi mu napravili ovo…’

Poznati hrvatski nogmetni menadžer Andy Bara progovorio je o statusu Dominika Livakovića u Gironi.
Španjolski mediji objavili su da je hrvatski reprezentativac bijesan zbog statusa kojeg ima u Gironi, a taj status je da je na klupi.
“U transferu Livakovića pomogao sam prijateljski, napravio sam sve što sam mogao, spojio sam sve strane. Da, buni se, i buni se s pravom”, rekao je menadžer Andy Bara pa dodao:
“Jer su ga iz Girone zvali, ne znam što sve nisu radili da dođe, dečko se odrekao velikih financija u Feneru, samo kako bi branio – isključivo radi reprezentacije – i onda ga dovedu, i on sada sjedi na klupi. Vratar Girone primi četiri komada na utakmici, a trener ga ne promijeni”. dodao je Bara za Večernji list.
