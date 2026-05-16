Arbeloa komentirao Mbappea i poručio: ‘Mourinho je broj 1, bit ću sretan ako se vrati’

LePictorium via Guliver

Trener Real Madrida Alvaro Arbeloa komentirao je aktualne teme na press konferenciji.

Sve je češća tema španjolskih medija da će se Jose Mourinho vratiti u Real i zamijeniti Alvara Arbelou na klupi Kraljeva.

O mogućnosti da ga zamijeni na klupi danas je na konferenciji za medije govorio aktualni trener Álvaro Arbeloa. Prokomentirao je i nedavni ispad Kyliana Mbappea u španjolskim medijima.

“Ne razumijem baš priče o svlačionici kojom se ne može upravljati. Ne slažem se s tim. Kad klub donese odluku, objavit će je kada bude smatrao da je pravo vrijeme. Kao madridista, osjećam da je on broj 1. Isto sam rekao i u Ligi prvaka. To sam mislio prije mjesec dana i nastavit ću tako misliti. Uvijek će biti ‘jedan od nas’. Ako se vrati, bit ću jako sretan što je kod kuće”, poručio je Arbeloa pa komentirao Mbappea:

“Upravo sam ga vidio i rekao mu da bude miran. Možda to može izgledati kao vijest, ali ono što je rekao nešto je o čemu je već razgovarao sa mnom. To je normalno. Znam kako je igrati svaki dan, a znam i kako je ne igrati. Razumijem to. Znam da nije bio zadovoljan i to mi se sviđa. Ne bih razumio da Kylian ne želi igrati.”