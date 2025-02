Antonyju poništen crveni karton, ipak smije igrati protiv Reala

Podijeli :

AP Photo/Jose Breton via Guliver

Disciplinska komisija Španjolskog nogometnog saveza donijela je odluku da poništi crveni karton igraču Betisa Antonyju. To znači da mu je suspenzija ukinuta i da će igrati u sljedećoj utakmici protiv Real Madrida.

Brazilski nogometaš dobio je crveni karton u utakmici protiv Getafea prošlog vikenda, ali se njegov klub žalio na odluku suca.

Nakon što je pregledala snimku, Disciplinska komisija Španjolskog nogometnog saveza odlučila je da nema elemenata za crveni karton jer je Antony jedva dotaknuo Iglesiasa s leđa bez namjere da napravi prekršaj.

“Nakon pregledavanja snimke vidljivo je da Antony neprestano gleda u loptu koju kontrolira protivnički igrač, pokušavajući lijevom nogom presjeći put lopti. Povjerenstvo zaključuje da u njegovoj akciji nema namjere kontakta s igračem Getafea, već samo pokušaja da dođe do lopte, iako on to u konačnici nije uspio”, stoji u obrazloženju.

Otkako je iz Manchester Uniteda došao u Betis, Antony je odigrao šest utakmica i postigao tri gola uz jednu asistenciju. Zbog toga je nominiran za igrača mjeseca siječnja.

Ove sezone nije se naigrao u klubu s Old Trafforda, iako je plaćen 95.000.000 eura, zbog čega je promijenio klub i po svemu sudeći doživio preporod.

Odluka o poništenju crvenog kartona u Betisu je dočekana s velikim oduševljenjem.