Ancelotti odbrusio: ‘Znam da ću vas razočarati, ali zaista me nije briga’

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Trener Real Madrida Carlo Ancelotti najavio je da će odluku o svojoj budućnosti donijeti 25. svibnja, nakon završetka sezone. Ta izjava dolazi u jeku špekulacija o njegovom mogućem transferu na mjesto glavnog trenera brazilske reprezentacije.

Ancelotti je na press konferenciji uoči utakmice sa Celtom istaknuo kako je fokusiran na svoj trenutni posao u Real Madridu.

“Iskreno, jako sam vezan za svoj klub, svoje igrače i naše navijače. U isto vrijeme osjećam veliko poštovanje prema njima i zato ću o svojoj budućnosti govoriti tek nakon 25. svibnja, ne prije toga”, rekao je Ancelotti.

Na pitanje smetaju li mu te glasine, talijanski stručnjak odgovara:

“Dobro sam, vrlo dobro. Razumijem da svi želite razgovarati o mojoj budućnosti, ali ja ne želim. Jednostavno je. To je nesporazum između mene i vas, ali to nema veze s tim što sam uzrujan. Jako sam dobro, jako sam sretan. Znam točno što trebam učiniti, i što ću učiniti, i što radim. A to ne uključuje da danas pričam o svojoj budućnosti. Znam da je malo razočaravajuće za vas, ali stvarno me nije briga.”

Novinari su Ancelottija pokušali pitati i kako zamišlja svoj oproštaj od kluba.

“Ne želim vam reći i ne znam. Ali što god bilo, bit će to fantastičan oproštaj. Jer stvarno volim ovaj klub, a klub pokazuje da voli mene. Nikada, nikada se neću svađati ili svađati s ovim klubom. Nikada to nisam učinio u šest godina i nikada si neću dopustiti da se svađam s ovim klubom na svoj zadnji dan – što bi mogao biti 25. svibnja 2025. ili 25. svibnja, 2026. ili 2030. godine.”

Ancelotti ima ugovor s Real Madridom do 2026. godine, no špekulira se da bi brazilsku reprezentaciju mogao preuzeti nakon završetka sezone. Kako se navodi, dogovor s Brazilskom nogometnom konfederacijom je postignut, no čeka se kraj sezone da se sve formalizira.