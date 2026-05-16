Američki trener progovorio o sudbini Vatrenog: ‘Klub će već donijeti odluku o budućnosti’

xRicardoxLarreinax via Guliver Image

Trener Real Sociedada, Pellegrino Matarazzo, rekao je u subotu da je jako zadovoljan hrvatskim reprezentativcem Dujom Ćaletom-Carom (29) kojeg taj španjolski prvoligaš može otkupiti idući mjesec kada mu istekne ugovor.

“Duje nam je bio jako važan. Odigrao je dobar broj utakmica, među kojima neke bitne, poput finala Kupa. Jako sam zadovoljan njegovom izvedbom, ali nije trenutak za razgovor o budućnosti jer sada moramo snažno završiti sezonu,” izjavio je Matarazzo na konferenciji za medije u gradu San Sebastianu.

“Klub će već donijeti odluku o budućnosti,” dodao je.

Hrvatski stoper je prošlo ljeto došao u Real Sociedad iz francuskog Lyona na jednogodišnju posudbu. Baskijski klub ga može otkupiti za četiri milijuna eura kada mu 30. lipnja istekne ugovor o posudbi.

Real Sociedad se nalazi na osmom mjestu u španjolskom prvenstvu, a u nedjelju dočekuje Valenciju, pa odlazi u goste Espanyolu gdje će završiti sezonu. Ćaleta-Car zbog skupljenih žutih kartona neće nastupiti protiv Valencije.

Ove sezone je odigrao 32 utakmice za Baske s kojima je osvojio španjolski Kup pobjedom nad Atletico Madridom u finalu.

Branič se nada igranju za Hrvatsku idući mjesec na Svjetskom prvenstvu nakon što je za nju već nastupio u 38 utakmica.