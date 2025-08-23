Alonso najavio susret s Oviedom: ‘Sve odluke o sastavu su moje’

Podijeli :

xEibner-Pressefoto via Guliver

Trener Real Madrida, Xabi Alonso, na konferenciji za medije prije utakmice s Oviedom, odlučno je stao u obranu svog autoriteta, ne želeći otkriti hoće li mladi talent Mastantuono započeti susret. Posebno je naglasio da Rodrygovo neigranje protiv Osasune nije bilo rezultat bilo kakvog zahtjeva kluba, te da su sve odluke o sastavu isključivo njegove, piše AS.com.

Alonso je svjestan važnosti utakmice za domaćine. “Sigurno je da je ovo posebna utakmica za Oviedo i njihove navijače. Za nas je to tek treći tjedan od početka sezone, ali nestrpljivo očekujemo sutrašnji susret”, rekao je, dodajući kako je ključno za njegovu momčad da nastavi napredovati na gostovanjima i ostane konkurentan bez obzira na protivnika.

Na pitanje hoće li Mastantuono biti u početnoj postavi, Alonso je ostao suzdržan. “Dobro sam ga vidio nedavno. Imao je dobar utjecaj i energiju. Pošto je na popisu, ima mogućnost igrati kao i svi ostali.”

Na sličan način izbjegao je odgovoriti i na pitanje o Viniciusu, napominjući da je sezona tek počela. “Igrali smo samo jednu utakmicu, tako da treba biti oprezan s analizama. Svi igrači su važni i računam na njih.”

Osvrnuo se i na situaciju s Rodrygom, koji nije igrao protiv Osasune, te odbacio spekulacije o pritiscima kluba da natjera Brazilca na odlazak. “Za mene je sezona tek počela. Odigrali smo samo jednu utakmicu”, rekao je, dodajući: “Sve odluke o sastavu su moje, isključivo moje. Razgovaram s mnogim igračima, uključujući i Rodryga.”

Novinare je zanimalo i korištenje oznaka na treningu, na što je Alonso pojasnio: “Za taktičke vježbe i organizaciju na terenu koristimo oznake kao referentne točke. To je metodologija koju koristim od početka trenerske karijere.”

Kada je riječ o izvođačima slobodnih udaraca, Alonso je istaknuo brojne opcije u momčadi: “Još nismo radili previše na tome, ali imamo igrače poput Arde, Trenta, Mastantuona i Kyliana, koji su svi kvalitetni izvođači.”

Na kraju se osvrnuo i na Kyliana Mbappéa, naglašavajući da ne očekuje od njega određeni broj golova. “Pokušat ću mu pomoći da i on pomogne momčadi u ostvarivanju pobjeda. On je ključan igrač za nas. Što bolje momčad funkcionira, to će biti važan faktor za uspjeh sezone.”