Alonso je zvijezdi Reala pokazao da je zamjenjiv, Mijatović objasnio što se događa

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Dolasom Xabija Alonsa na klupu Reala, u drugi je plan pao Brazilac Vinicius Junior.

Kraljevi su sezonu Lige prvaka otvorili pobjedom 2:1 protiv Marseillea, a Vinicius je na teren ušao posljednih pola sata. Prije nekoliko dana imao je burnu reakciju kada ga je Alonso odlučio zamijeniti u 68. minuti prvenstvenog susreta s Real Sociedadom.

“Sada smo u vrlo zahtjevnom trenutku sezone i svi su nam potrebni. Jesam li pričao s Vinijem? Detalji tog razgovora ostat će na Valdebebasu (trening centru Reala, op. a.), ali svi će dobiti priliku. Nijedan igrač ne bi trebao biti uvrijeđen jer je na klupi. Naše zamjene vrlo pozitivno utječu na utakmicu”, odgovorio je Alonso na pitanje “gdje je nestao Vinicius?”.

Španjolski mediji krenuli su analizirati što se događa s nekad nezamjenjivim igračem Reala. The Athletic spominje Alonsovu sumnju u njegovu ulogu u momčadi te neizvjesne pregovore oko novog ugovora. Brazilac navodno traži 30 milijuna eura, a Real je spreman podići plaću sa 17 na 20 milijuna eura.

Marca je o Viniciusu pitala Predraga Mijatovića, koji sve objašnjava ovako:

“Ako zbog toga što nisi starter treniraš loše, bez volje… Očito je, nećeš igrati. Ne bih bio toliko zabrinut, ovisi o njemu. Ako se više potrudi, igrat će, a ako ne, igrat će netko drugi. Xabi Alonso neće imati problema s tim da bilo koga stavi na klupu.”