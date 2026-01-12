Alonso iznenadio izjavom nakon poraza Reala u El Clasicu

Podijeli :

AP Photo/Altaf Qadri via Guliver

Nogometaši Barcelone 16. put su postali pobjednici španjolskog Superkupa nakon što su u finalu u saudijskom gradu Jeddah pobijedili Real Madrid 3:2.

Bilo je to sjajno izdanje El Clasica, posebno prvo poluvrijeme u kojem smo vidjeli četiri gola, pri čemu čak tri u sudačkoj nadoknadi.

Barcelona je povela u 36. minuti golom Raphinhe, izjednačio je Vinicius u drugoj minuti nadoknade, no Barcu je dvije minute kasnije do nove prednosti doveo Robert Lewandowski. Na odmor se ipak otišlo rezultatom 2:2 jer je u šestoj minuti nadoknade Gonzalo Garcia zabio za izjednačenje. Raphinha je u 73. minuti svojim drugim golom na utakmici i treći put doveo Katalonce do konačne pobjede.

Trener Real Madrida Xabi Alonso otkrio je razmišljanja nakon utakmice, a pokušao je umanjiti težinu poraza poručivši da je Superkup “najmanje važno natjecanje” od svih u kojima Real sudjeluje.

“Kad smo primili treći gol, bio sam sto posto uvjeren da imamo šanse izjednačiti. I imali smo, ali lopta jednostavno nije htjela ući u gol”, rekao je Alonso pa iznenadio izjavom:

“Moramo okrenuti novi list što prije. Ovo je tek jedna utakmica i to utakmica Superkupa. Od svih natjecanja u kojima smo, ovo nam je najmanje važno. Moramo nastaviti dalje, oporaviti se, podići moral i fokusirati se na ono što dolazi.”