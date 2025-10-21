Alonso ima novi problem, igrač mu se požalio na poziciju koju igra

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver

Igrač Real Madrida Eduardo Camavinga nezadovoljan je pozicijom na koju ga je trener Xabi Alonso stavljao da igra.

Naime, ofanzivca je bivši trener Carlo Ancelotti također stavljao da igra beka, a sada je Xabi ponovio isto, što mu se nije svidjelo.

“Najvažnije je pomoći momčadi, ali postoje trenuci kada morate znati kako raditi drugačije stvari. Morate moći pomoći momčadi koliko god je to moguće i ako ponekad trebate igrati na drugim pozicijama, to je normalno. Ali dugoročno gledano, ne. Momčad je uvijek najvažnija. Hoćete li me pitati za lijevog beka? Ne, lijevi bek, ne. U sredini terena, da”, rekao je Camavinga.

U utakmici protiv Getafea prošlog vikenda, Camavinga je bio starter uparen s Aurelienom Tchouamenijem u formaciji 4-2-3-1, dok je ispred njih igrao Jude Bellingham.