Alarm u Realu: Alonso ne može računati na čak 11 igrača uoči važnog ispita

Podijeli :

xAlbertoxGardinx via Guliver

Ne cvjetaju ruže u madridskom Realu koji je u posljednjih osam utakmica upisao tek dvije pobjede.

Kriza u Realu poprima ozbiljne razmjere, španjolski mediji pišu kako se dio igrača očito ne snalazi s rigoroznim zahtjevima Xabija Alonsa.

Kraljevi gostuju kod Alavésa sutra od 21 sat, a ukoliko dođe do novog kiksa Real bi mogao krenuti u potragu za novim trenerom. Već ionako tešku situaciju u Alonsovoj momčadi dodatno pogoršava izvanredan val ozljeda i suspenzija.

Za dvoboj s Alavésom Alonso na raspolaganju ima tek dvojicu zdravih braniča: Raúla Asencija i Deana Huijsena. Nizu igrača koji dulje vremena ne igraju zbog teških ozljeda, na prošloj prvenstvenoj utakmici protiv Celte pridružili su se ozlijeđeni Militão te čak tri isključena igrača: Garcia, Carreras i Endrick.

Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, David Alaba, Eder Militão, Antonio Rüdiger, Alvaro Carreras, Fran Garcia, Ferland Mendy, Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé, Endrick, to su sve imena koja su nedostupna Alonsu za Alaves.

Zbog takvog stanja u prvu momčad priključena su i trojica juniora. Tinejdžeri Joan Martínez i Víctor Valdepeñas u obrani te veznjak Cestero.