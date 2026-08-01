Aktivno u La Ligi: Barcelona i Real Madrid u istoj večeri doveli pojačanja

Španjolski nogometni prvak Barcelona angažirala je 18-godišnjeg Belgijanca Jessea Bisiwua, dosadašnjeg člana Club Bruggea, s kojim je potpisala ugovor do 2031. godine.

Bisiwu je sposoban igrati kako na lijevom tako i na desnom krilu, a pozornost na sebe je svrnuo na lanjskom Europskom prvenstvu do 17 godina kada je izabran u najbolju momčad natjecanja.

Bisiwu u Barcelonu dolazi bez da je odigrao ijedan susret za prvu momčad Club Bruggea, nastupao je samo za rezervni sastav koji se natječe u drugoj belgijskoj ligi. Očekuje se kako će na početku svog boravka u Kataloniji također najviše vremena provesti igrajući za rezervni sastav.

U istoj večeri pojačao se i Real Madrid, koji je službeno potvrdio dolazak mladog španjolskog napadača Carlosa Espíja iz Levantea.

Dvadesetogodišnji napadač stavio je potpis na dugoročni ugovor koji ga s Madriđanima veže do 30. lipnja 2031. godine. Uprava Reala odlučila se na ovaj potez nakon višemjesečnog i detaljnog praćenja njegova razvoja, a u Espíju vide jednog od najperspektivnijih i najkonkretnijih klasičnih napadača u španjolskom nogometu.